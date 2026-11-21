به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه استقلال در راستای کمک به رشته‌های مختلف و تیمداری در ورزش‌های المپیکی و پارالمپیکی، در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر و در دو بخش مردان و بانوان شرکت می‌کند.

بسکتبال با ویلچر پرتماشاگرترین رشته پارالمپیکی است و تیمداری استقلال می‌تواند کمک زیادی به پیشرفت و بیشتر دیده شدن این رشته کند.

تیم بسکتبال با ویلچر مردان استقلال قرار است با هدایت بهروز سلطانی، سرمربی تیم ملی در لیگ برتر حضور پیدا کند. ضمن اینکه محمدرضا دستیار و یاسر گیلکی دو مربی تیم ملی کشورمان نیز در کادر فنی این تیم حضور دارند.

در بخش بانوان تیم‌های استقلال در دو قسمت ۳ نفره و ۵ نفره به میدان خواهند رفت.

در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر مردان ۶ تیم حضور دارند. همچنین در بخش ۵ نفره بانوان ۴ تیم و در بخش ۳ نفره نیز ۸ تیم تاکنون اعلام آمادگی کرده‌اند.