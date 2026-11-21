مدیر دارالقرآن بسیج کشور با اشاره به فعالیت ۳۹۰ دارالقرآن شهرستانی و شناسایی بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مسجد فعال قرآنی در کشور، از اجرای برنامه «قرآن، کتاب مقاومت» هم‌زمان با هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حمیدرضا لیمویی در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، ضمن تبریک هفته بسیج به بسیجیان سراسر کشور، با تشریح بخشی از فعالیت‌های قرآنی بسیج در یک سال گذشته، اظهار کرد: فرهنگ انس با قرآن از ابتدای شکل‌گیری بسیج مورد توجه بوده و همچنان در میان بسیجیان استمرار دارد؛ چراکه تربیت جامعه‌ای مقاوم و برخوردار از استقامت، در سایه ارتباط و انس با قرآن کریم امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن برای برخورداری جامعه از استحکام و مقاومت بیشتر، افزود: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، هنوز با این هدف فاصله داریم. در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ هزار حافظ کل قرآن در کشور وجود دارد و لازم است برای رسیدن به این هدف، تلاش بیشتری صورت گیرد. البته تعداد افرادی که بخشی از قرآن کریم را حفظ کرده‌اند، چندین میلیون نفر برآورد می‌شود.

مدیر دارالقرآن بسیج کشور با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های قرآنی و تربیت حافظان قرآن از اولویت‌های این مجموعه است، گفت: سازمان بسیج در زمینه گسترش فعالیت‌های قرآنی در مساجد، پایگاه‌های مقاومت و دارالقرآن‌های شهرستانی ورود کرده است. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «مسجد پایگاه قرآن»، تاکنون ۴ هزار و ۵۸۴ مسجد در این سامانه شناسایی شده‌اند که در حوزه فعالیت‌های قرآنی و تربیت حافظان قرآن فعالیت دارند.

لیمویی ادامه داد: تعداد دارالقرآن‌های بسیج نیز که در سال ۱۴۰۱ با افتتاح ۱۱۴ مرکز آغاز شد، اکنون به ۳۹۰ دارالقرآن شهرستانی رسیده است که به‌صورت تخصصی موضوع حفظ قرآن کریم را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های این مجموعه در حوزه تربیت نیروی انسانی قرآنی بیان کرد: تربیت مربیان قرآن از دیگر اقدامات دارالقرآن بسیج است و سالانه حدود ۲ هزار نفر در این زمینه آموزش می‌بینند. همچنین دوره‌های تربیت مدرس برگزار می‌شود و در زمینه تأمین ممتحنان و سایر نیرو‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های قرآنی نیز برنامه‌ریزی شده است.

مدیر دارالقرآن بسیج کشور از پیگیری موضوع بیمه مربیان و فعالان قرآنی با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت خبر داد و افزود: پشتیبانی از فعالیت‌های قرآنی مساجد و دارالقرآن‌ها، تسهیل ارائه خدمات، تولید محتوا و اختصاص اعتبار برای برنامه‌های تربیت حافظان قرآن نیز از دیگر محور‌های فعالیت این مجموعه است.

اجرای برنامه «قرآن، کتاب مقاومت» در هفته بسیج

لیمویی در ادامه با تشریح برنامه‌های قرآنی هفته بسیج اظهار کرد: برنامه «قرآن، کتاب مقاومت» با محوریت هفت آیه از قرآن کریم که به موضوعاتی همچون پرهیز از سستی در برابر دشمنان، مقاومت، مقاومت جمعی و جهاد در راه خدا اشاره دارند، در این هفته اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این برنامه، هر روز یک آیه به مردم و به‌ویژه بسیجیان معرفی می‌شود تا ضمن حفظ آیات، با مفاهیم و پیام‌های آنها نیز آشنا شوند.

مدیر دارالقرآن بسیج کشور درباره شیوه مشارکت در این برنامه گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با جست‌وجوی عبارت «سامانه مسجد پایگاه قرآن» به این سامانه مراجعه کنند و از محتوای آماده‌شده بهره ببرند. این محتوا‌ها شامل پادکست‌های تبیینی آیات، ویدئو‌های آموزشی و تبیینی، نقاشی‌های کودکانه و پوستر‌های مفهومی است که متناسب با گروه‌های سنی مختلف تهیه شده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان پس از آشنایی با مفاهیم این آیات می‌توانند در آزمون پایانی برنامه نیز شرکت کنند.

لیمویی در پایان با اشاره به زمان اجرای این برنامه خاطرنشان کرد: برنامه «قرآن، کتاب مقاومت» از ۲۹ آبان‌ماه آغاز شده و تا پنجم آذرماه، هم‌زمان با هفته بسیج، ادامه خواهد داشت.