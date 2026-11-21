با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان، نخستین بیل مکانیکی مجهز به پیکور اداره کل امور عشایر اردبیل وارد استان شد تا مسیر‌های سنگی ییلاقی و قشلاقی عشایر ساماندهی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از ورود یک دستگاه بیل مکانیکی لاستیکی مجهز به پیکور، به ارزش ۴۰ میلیارد تومان، به ناوگان ماشین‌آلات این اداره کل در نخستین روز هفته بسیج خبر داد.

علی پیرجاهد اظهار کرد: با توجه به وضعیت راه‌های ییلاقی و برخی قشلاقات سنگی که اصلاح آنها با گریدر و لودر امکان‌پذیر نبود، خرید این دستگاه تخصصی در دستور کار قرار گرفت و با تأمین اعتبار، به استان وارد شد.

وی افزود: وعده‌ای که چند ماه پیش به عشایر داده بودیم، امروز محقق شد و تحویل این دستگاه در آغاز هفته بسیج، موجب افزایش امید به خدمت‌رسانی و خوشحالی جامعه عشایری شده است.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با بیان اینکه این دستگاه قابلیت حفاری و شکستن سنگ‌ها و صخره‌ها را با استفاده از پیکور دارد، گفت: این نخستین بیل مکانیکی خریداری‌شده در اداره کل امور عشایر استان اردبیل است

پیرجاهد تأکید کرد: روند خرید و تجهیز ناوگان ماشین‌آلات اداره کل امور عشایر استان با هدف ارتقای خدمات به جامعه عشایری ادامه خواهد داشت.