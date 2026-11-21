سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اشخاص حقوقی مشمول، از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۵ مکلفند هم‌زمان با صدور صورت‌حساب، معادل ۲ درصد فروش خالص مشمول خود را به‌صورت علی‌الحساب به این سازمان پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آیین‌نامه اجرایی آن، اشخاص حقوقی به شرح جدول پیوست، از ابتدای دوره زمستان سال ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۱۰/۰۱)، مکلفند ۲% فروش خالص مشمول خود را هم‌زمان با صدور صورت‌حساب به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند.

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از ابتدای دوره زمستان سال ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۱۰/۰۱)

در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آیین‌نامه اجرایی آن، اشخاص حقوقی به شرح جدول پیوست، از ابتدای دوره زمستان سال ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۱۰/۰۱)، مکلفند ۲% فروش خالص مشمول خود را هم‌زمان با صدور صورت‌حساب به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند.