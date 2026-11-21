به منظور کمک به مردم کم برخوردار، فعالیت گروه‌های جهادی در محله الله‌آباد کرمان آغاز شده وتا یک هفته ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده سپاه استان کرمان گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی بسیج، مردم‌یاری، همیاری با مردم و امیدآفرینی است و این روز‌ها در هفته بسیج بیش از گذشته شاهد جلوه‌های این رویکرد هستیم.

سردار محمدعلی نظری افزود: فعالیت گروه‌های جهادی در این محله از ۲۸ آبان‌ماه آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت تا خدمات مختلفی به مردم الله‌آباد و محلات اطراف ارائه شود.

وی افزود: بسیج جامعه پزشکی، بنیاد علوی، گروه جهادی سفیران علم و دانش، بسیج سازندگی ناحیه حضرت امیرالمؤمنین (ع) و جمعی از مسئولان محلی در اجرای این اردوی جهادی مشارکت دارند.

نظری با بیان اینکه محور اصلی خدمات این اردو دندانپزشکی است گفت: در کنار خدمات دندانپزشکی، خدمات پزشکی در حوزه‌های زنان و زایمان و داخلی نیز برای مراجعه‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

وی در تشریح دیگر برنامه‌های بسیج سازندگی در هفته بسیج گفت: اجرای طرح‌های آبرسانی، نصب پنل‌های خورشیدی، بهسازی راه‌های روستایی، اجرای طرح‌های آبخیزداری و احداث سیل‌بند، ساخت مسکن، مسجد، سرویس‌های بهداشتی و حمام از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.