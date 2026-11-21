به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس بسیج ورزشکاران شهرستان عباس‌آباد از برگزاری دو برنامه شاخص ورزشی و فرهنگی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

مرتمی با تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان و جامعه ورزشکاران گفت:هم‌زمان با هفته بسیج، مسابقات چهارجانبه فوتبال با عنوان جام جهان‌پهلوان عبدالله موحد برگزار شد.

وی افزود: علاوه بر این مسابقات دو برنامه شاخص نیز در دستور کار بسیج ورزشکاران شهرستان قرار دارد که شامل برگزاری نخستین یادواره شهدای ورزشکار شهرستان و همچنین پیاده‌روی بزرگ خانوادگی است.

رئیس بسیج ورزشکاران شهرستان عباس‌آباد در ادامه از همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی قدردانی کردوگفت: خوشبختانه با همراهی و تلاش مسئولان، ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی از حمایت‌های لازم برخوردارند.

مهرداد رودبارکلاری شهردار کلارآبادازمیزبانی این شهر دربرگزاری مسابقات چهارجانبه کشتی فرنگی جام عبدالله موحد به مناسبت هفته بسیج خبر داد.

وی گفت: خدا را شاکریم که امروز شهر کلارآباد میزبان تیم‌های کشتی فرنگی نونهالان، خردسالان، نوجوانان و جوانان است و فرصتی فراهم شد تا ورزشکاران در فضایی ورزشی و دوستانه در کنار یکدیگر به رقابت بپردازند.

مهدی پاژوند سر مربی کشتی فرنگی کلارآباد گفت: درنتیجه تیم‌های کلارآباد با کسب ۲۳۵ امتیاز، چالوس با کسب ۲۲۵ امتیاز، املش با کسب ۱۰۵ امتیاز و نوشهر با کسب ۷۰ امتیاز به ترتیب مقام‌های اول تا چهارم رابا حضور ۸۰ کشتی گیر (مسابقات کشتی فرنگی، خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان) را کسب کردند.