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رئیس بسیج ورزشکاران شهرستان عباسآباد از برگزاری برنامههای شاخص ورزشی در هفته بسیج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس بسیج ورزشکاران شهرستان عباسآباد از برگزاری دو برنامه شاخص ورزشی و فرهنگی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.
مرتمی با تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان و جامعه ورزشکاران گفت:همزمان با هفته بسیج، مسابقات چهارجانبه فوتبال با عنوان جام جهانپهلوان عبدالله موحد برگزار شد.
وی افزود: علاوه بر این مسابقات دو برنامه شاخص نیز در دستور کار بسیج ورزشکاران شهرستان قرار دارد که شامل برگزاری نخستین یادواره شهدای ورزشکار شهرستان و همچنین پیادهروی بزرگ خانوادگی است.
رئیس بسیج ورزشکاران شهرستان عباسآباد در ادامه از همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی قدردانی کردوگفت: خوشبختانه با همراهی و تلاش مسئولان، ورزشکاران و هیئتهای ورزشی از حمایتهای لازم برخوردارند.
مهرداد رودبارکلاری شهردار کلارآبادازمیزبانی این شهر دربرگزاری مسابقات چهارجانبه کشتی فرنگی جام عبدالله موحد به مناسبت هفته بسیج خبر داد.
وی گفت: خدا را شاکریم که امروز شهر کلارآباد میزبان تیمهای کشتی فرنگی نونهالان، خردسالان، نوجوانان و جوانان است و فرصتی فراهم شد تا ورزشکاران در فضایی ورزشی و دوستانه در کنار یکدیگر به رقابت بپردازند.
مهدی پاژوند سر مربی کشتی فرنگی کلارآباد گفت: درنتیجه تیمهای کلارآباد با کسب ۲۳۵ امتیاز، چالوس با کسب ۲۲۵ امتیاز، املش با کسب ۱۰۵ امتیاز و نوشهر با کسب ۷۰ امتیاز به ترتیب مقامهای اول تا چهارم رابا حضور ۸۰ کشتی گیر (مسابقات کشتی فرنگی، خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان) را کسب کردند.