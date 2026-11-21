وزیر نیرو در پیامی به مناسبت آغاز هفته بسیج تاکید کرد: روحیه جهادی و تفکر بسیجی، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از دشواری‌ها و شتاب‌بخش حرکت کشور در مسیر آبادانی و خوداتکایی است. در صنعت آب و برق نیز تلاش شبانه‌روزی همکاران این صنعت برای تأمین پایدار آب و برق، توسعه زیرساخت‌ها و خدمت‌رسانی به مردم، جلوه‌ای از همین روحیه و تعهد به منافع عمومی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیام وزیر نیرو به مناسبت هفته بسیج به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسیج، برخاسته از ایمان، آگاهی و روحیه مسئولیت‌پذیری مردم ایران و نماد حضور مؤثر و خالصانه در میدان‌های گوناگون خدمت به کشور است. این شجره طیبه، از روز‌های دفاع مقدس تا عرصه‌های علمی، سازندگی و خدمت‌رسانی، همواره در کنار مردم و پیشگام در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی بوده است.

روحیه جهادی و تفکر بسیجی، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از دشواری‌ها و شتاب‌بخش حرکت کشور در مسیر آبادانی و خوداتکایی است. در صنعت آب و برق نیز تلاش شبانه‌روزی همکاران این صنعت برای تأمین پایدار آب و برق، توسعه زیرساخت‌ها و خدمت‌رسانی به مردم، جلوه‌ای از همین روحیه و تعهد به منافع عمومی است.

امروز، مدیریت منابع آب، توسعه ظرفیت‌های تولید و انتقال برق و ارتقای بهره‌وری، نیازمند همدلی، نوآوری، مشارکت مردم و تلاش مسئولانه همه بخش‌هاست. بی‌تردید، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و روحیه جهادی بسیجیان می‌تواند در پیشبرد این مأموریت‌ها و صیانت از سرمایه‌های ملی نقشی مؤثر داشته باشد.

هفته بسیج، فرصتی برای پاسداشت ایمان، ایثار و خدمت صادقانه مردان و زنانی است که در عرصه‌های مختلف، از امنیت و استقلال کشور تا سازندگی و خدمت به مردم، حضوری اثرگذار داشته‌اند. اینجانب این هفته را به همه بسیجیان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا و ملت شریف ایران، به‌ویژه تلاشگران صنعت آب و برق کشور، تبریک می‌گویم و توفیق همگان را در خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال خواستارم.

عباس علی‌آبادی

وزیر نیرو