مدیرکل پست استان اردبیل گفت: پست استان اردبیل در تازه‌ترین ارزیابی عملکرد کشوری موفق به کسب رتبه چهارم کشور شد و با ثبت ۳۰ پله ارتقا نسبت به دوره گذشته، جایگاه خود را در میان استان‌های کشور به شکل چشمگیری بهبود بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جواد رسولی افزود: بر اساس نتایج این ارزیابی، پست استان اردبیل همچنین موفق به کسب رتبه دوم کشوری در پویش ملی سامان شد و پروژه ملی GNAF استان نیز با ارتقای ۲۰ پله‌ای، به‌عنوان طرح شایسته تقدیر و نمونه موفق کشوری انتخاب شد.

وی ادامه داد: این موفقیت‌ها حاصل تلاش، همدلی و مشارکت مجموعه کارکنان در بخش‌های مختلف شبکه پستی استان، ازواحد‌های قبول، تجزیه و مبادلات و توزیع تا دفاتر پستی، فناوری اطلاعات و بخش‌های ستادی و پشتیبانی است که با تلاش مستمر و مسئولانه خود در ارتقای شاخص‌های عملکردی و بهبود کیفیت خدمات نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مدیرکل پست استان اردبیل بیان کرد: امید است با تداوم این همدلی و تلاش جمعی، شاهد استمرار موفقیت‌ها، ارتقای جایگاه پست استان در سطح ملی و ارائه خدماتی شایسته‌تر به مردم شریف استان اردبیل باشیم.