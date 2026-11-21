

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاهدر این طرح، ۸ نقطه در مناطق هشتگانه کلانشهر کرمانشاه برای راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم کالا پیش‌بینی شده که با پیگیری استاندار کرمانشاه و همکاری دستگاه‌های نظارتی و شهرداری، درصدد حذف واسطه‌های غیرضروری از زنجیره توزیع، عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر، حمایت از تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش بومی، کمک به افزایش قدرت خرید خانوار‌ها و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر به کالا‌های اساسی است.