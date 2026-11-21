هفته‌ چهارم لیگ برتر بسکتبال بانوان در آبادان بین دو تیم پالایش نفت و ستاد ملی گاز با نتیجه ۷۸ بر۴۶ به نفع طلایی پوشان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دیدار هفته‌ چهارم لیگ برتر بسکتبال بانوان در آبادان بین دو تیم پالایش نفت و ستاد ملی گاز برگزار شد که در پایان با نتیجه ۷۸بر۴۶به نفع طلایی پوشان به پایان رسید.

نیمه اول این دیدار با نتایج ۱۷بر۱۴و ۱۶بر۱۲به نفع پالایش نفت به پایان رسید. ناکامی تیم میهمان و کسب نتایج ۲۵بر۸ و ۲۰بر۱۲هم در نیمه دوم شکست ستاد ملی گاز را تکمیل کرد.

شیدا شجاعی با ۱۵ امتیاز، ۵ریباند و ۳اسیست و تاثیر گذاری ۲۳از نفت آبادان بهترین بازیکن زمین لقب گرفت. گلشید امیدیان نیز با ۱۲ریباند،۹امتیاز و تأثیر گذاری ۱۴ از دیگر بازیکنان موثر نفت بود.