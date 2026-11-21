۲۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) و ۱۰۵ انشعاب غیرمجاز در چهل و دومین مرحله طرح ملی مهتاب در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، کشف و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز اعلام کرد: در چهل‌ و دومین مانور طرح ملی مهتاب در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، ۱۰۵ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۲۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) کشف شد.

احمدرضا خسروی افزود: در این عملیات، مجموعاً ۷۸۵ هزار کیلووات‌ ساعت انرژی از مصارف غیرمجاز احصا و ۲۸ مورد دستکاری کنتور شناسایی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز اعلام کرد: این عملیات با تمرکز بر مقابله با مصارف غیرمجاز و جلوگیری از هدررفت انرژی انجام شد.

وی افزود : شناسایی انشعاب‌های غیرقانونی و دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، علاوه بر خسارت به شبکه، موجب تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار می‌شود.

در بخش نظارت و کنترل، علاوه بر موارد ذکر شده، ۹۸ کنتور چاه کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفت و ۶۰ مورد از مصارف نامتعارف شناسایی شد.

همچنین در بخش فنی، تعویض ۳۲ کنتور معیوب و نصب ۷۰ فیوز محدودکننده از دیگر اقدامات این مانور بود.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری هم با اشاره به عملکرد تجمعی شرکت در سال ۱۴۰۵، اعلام کرد : تاکنون بیش از ۷۶ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی از بخش‌های مختلف (از جمله انشعاب‌های غیرمجاز و کنتور‌های معیوب) احصا شده است.

احمدرضا خسروی مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز در پایان از شهروندان خواست با گزارش موارد مشکوک به استفاده غیرمجاز، در صیانت از شبکه و عدالت در توزیع انرژی با نیرو‌های عملیاتی همکاری کنند.