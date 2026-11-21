به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،این برنامه در رواق کشوردوست کلید خورد و همزمان ، از پوستر رویداد «از قهرمان بخوان» رونمایی شد و از خانواده‌های شهیدان طاووسی، حق‌پرست، قنبری و باروتچی به پاس ایثار و فداکاری آنان تجلیل به عمل آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، از سخنرانان این مراسم بود که در سخنانی به ابعاد مختلف شخصیت علمی، فرهنگی و مبارزاتی رهبر شهید انقلاب پرداخت.

وی با اشاره به دشواری توصیف شخصیت و جایگاه ایشان اظهار داشت که ویژگی‌های علمی، فرهنگی و هنری رهبر شهید در سطحی برجسته و کم‌نظیر قرار داشت و همین موضوع، تبیین ابعاد شخصیتی ایشان را دشوار می‌کند.

طائب با تشریح ابعاد قهرمانی رهبر شهید، به مبارزات پیش از انقلاب، مقابله با رژیم پهلوی، نقش‌آفرینی در تثبیت نظام جمهوری اسلامی و مقاومت در برابر فشار‌ها و توطئه‌های قدرت‌های جهانی اشاره کرد.

وی همچنین دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، حمایت از جریان مقاومت در منطقه و تحولات و درگیری‌های سال‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ را از مقاطع مهم این مسیر برشمرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه، با اشاره به تأکید رهبر شهید بر نقش مردم در تداوم مسیر انقلاب، گفت : ایشان با تربیت نسلی از مردم آگاه و مقاوم، زمینه حضور و میدان‌داری ملت در شرایط دشوار را فراهم کردند.

وی همچنین با اشاره به عنوان «کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا»، مطالعه و کتاب‌خوانی را از ویژگی‌های برجسته سلوک شخصی و فکری رهبر شهید دانست و بر اهمیت توجه به این الگو در ترویج فرهنگ مطالعه تأکید کرد.

طائب در پایان، شهادت رهبر شهید را زمینه‌ساز حضور و نقش‌آفرینی بیشتر مردم در صحنه دانست و ابراز امیدواری کرد که نتایج این حرکت در آینده نمایان شود.

این رویداد فرهنگی در کنار تجلیل از خانواده‌های شهدا، بر پیوند میان فرهنگ کتاب‌خوانی، الگوپذیری از شخصیت‌های اثرگذار و پاسداشت ارزش‌های ایثار و مقاومت تأکید داشت.