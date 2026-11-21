مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، در بازدید از بخش کتبی رشته حفظ بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت، از رقابت ۷۳۱۱ داوطلب یزدی و کسب رتبه دوم کشور در نسبت جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس ستاد برگزاری آزمون افزود: آزمون حفظ با استقبال ۳۷۶۲ نفر همراه بوده که شاهد حضور ۲۹۱۴ نفر در بخش حضوری در گروه سنی بالای ۱۲ سال در ۱۳ حوزه امتحانی هستیم؛ و از ۱۱ اسفند ۸۵۶ نفر حافظ زیر ۱۲ سال در آرمون شفاهی شرکت خواهند نمود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان با بیان این که تعداد بالای حافظان نشان از تدین مردم و اهتمام خانواده‌ها به تربیت معنوی فرزندان شان است گفت: تعداد حافظ به نسبت جمعیت موجب ارتقا و سلامت فرهنگ اجتماعی خطه دارالعباده است که در کشور به عنوان یکی از چهار استان برتر قرآنی درخشش دارد.

وی همچنین با اشاره به کسب رتبه برتر شهرستان میبد با ۶۰۲ داوطلب در آزمون حفظ کتبی در بین شهر‌های غیر از مرکز استان، از تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقای جایگاه میبد برای طرح شهر نمونه قرآنی قدردانی کرد.

این آزمون که در ۲۷ رشته مختلف و در چهار گروه تخصصی حفظ و مفاهیم قرآن، سوره فتح، معارف قرآن و عترت، و آموزش‌های ترویجی و به روش کتبی، مجازی و شفاهی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام دانشی با تأکید بر اهمیت این رویداد، افزود: آزمون کتبی این دوره همزمان با سراسر کشور، در روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه از ساعت ۹ صبح در ۱۳ حوزه امتحانی استان یزد برگزار شد.