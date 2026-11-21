\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u060c\u0628\u0627 \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u0646\u062e\u0628\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062f\u0644 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0634\u062f \u0648 \u062d\u0627\u0644\u0627 \u06f3\u06f5 \u0633\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u0639\u0645\u0631 \u0622\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0630\u0631\u062f.\n