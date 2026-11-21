به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل امور عشایری لرستان گفت: در اجرای تفاهم‌نامه استراتژیک تبدیل گرگرهای الیگودرز به پل، عملیات طرح تبدیل گرگر شیرک منطقه عشایری این شهرستان به پل اجرایی می‌شود.

نعمت قائدرحمتی افزود: گرگر شیرک شهرستان الیگودرز که سال‌ها به‌عنوان یکی از دشوارترین و پرخطرترین نقاط عبور و مرور در مسیر تردد عشایر و جابه‌جایی دام‌ها شناخته می‌شود، همواره یکی از چالش‌های جدی در دسترسی به خدمات ضروری برای ساکنان این منطقه بوده است.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی و ظرفیت‌های اجرایی این طرح، بیان کرد:تبدیل این گرگر به پل، علاوه بر یک طرح عمرانی گامی اساسی برای محرومیت‌زدایی، ارتقای امنیت جاده‌ای و تحقق مطالبات دیرینه جامعه عشایری است.

مدیرکل امور عشایری لرستان با اشاره به نقش کلیدی بنیاد علوی در حمایت از این طرح گفت:با همکاری این بنیاد، تلاش می‌شود فرآیند اجرایی این طرح به‌سرعت پیش برود تا با رفع این مانع طبیعی، کیفیت زندگی و دسترسی عشایر در مناطق سخت گذر بهبود یابد.