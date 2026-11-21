برنامه‌های رادیویی «نشان افتخار» از رادیو صبا و «هفت اقلیم» از رادیو فرهنگ امروز، شنبه ۳۰ آبان‌، با بررسی زندگی امام‌علی حبیبی و اندیشه‌های ابونصر فارابی روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «نشان افتخار» امروز ساعت ۱۲:۱۵ از رادیو صبا، با مرور کارنامه ورزشی امام‌علی حبیبی، کشتی‌گیر نامدار و دارنده مدال طلای المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، به بازخوانی افتخارات و منش پهلوانی این اسطوره کشتی ایران و جهان ملقب به «ببر مازندران» می‌پردازد.

برنامه «نشان افتخار» در هر قسمت با روایت زندگی و دستاورد‌های چهره‌های برجسته ایران، مخاطبان را با شخصیت‌هایی آشنا می‌کند که در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی، سهمی ارزشمند در غنای فرهنگ و افتخارآفرینی برای نام ایران داشته‌اند.

همچنین برنامه زنده «هفت اقلیم» رادیو فرهنگ ، امروز از ساعت ۲۰ با محور فلسفه هنر و به مناسبت روز بزرگداشت ابونصر فارابی، دیدگاه‌های این فیلسوف بزرگ درباره موسیقی ، زیبایی و مدینه فاضله را بررسی می‌کند.

این برنامه با بخش‌های متنوعی همچون نمایشنامه‌خوانی «نت آخر»، گفت‌و‌گو با محمدعلی مؤمنی درباره شهرسازی و گفت‌و‌گو با نگار امیری درباره جشنواره تئاتر مقاومت، با گویندگی نگین خواجه‌نصیر و تهیه‌کنندگی فاطمه ترسا پخش می‌شود.