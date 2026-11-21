به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: پس از اعلام گزارش برخورد رخ‌به‌رخ مینی‌بوس سرویس مدرسه با یک دستگاه خودروی پراید در ساعت ۰۷:۲۴ امروز ۳۰ آبان ماه در روستای گل‌میر شهرستان فریدن، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شدند.

عباس عابدی افزود: در این تصادف هفت سرنشین مینی‌بوس شامل پنج پسر و دو دختر در رده سنی ۱۶ تا ۱۷ سال مصدوم شدند که همگی دچار ترومای جزئی بودند.

وی تاکید کرد: مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید رجایی فریدن منتقل شدند و خوشبختانه این حادثه هیچ مورد فوتی نداشت.