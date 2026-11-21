به علت تجاوز به چپ راننده مینی بوس

مصدومیت سیزده دانش آموز در حادثه تصاف در فریدن

۱۳ دانش‌آموز به علت تجاوز به چپ راننده مینی‌بوس سرویس مدرسه و به دنبال آن در برخورد با پراید در شهر فریدن مصدوم و راهی بیمارستان شدند.