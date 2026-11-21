رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محور‌های منتهی به تهران و بارش پراکنده باران در جاده‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ناصر قلی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور برای امروز شنبه ۳۰ آبان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور شهریار ـ تهران نیز در اکثر مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد. همچنین در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده احمدآباد مستوفی، شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

سرهنگ قلی‌نیا درباره شرایط جوی جاده‌های کشور نیز گفت: در برخی از محور‌های استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش پراکنده باران گزارش شده است که ضرورت رعایت احتیاط و توجه به لغزندگی سطح راه را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه از انسداد ۳ محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محور هشتگرد ـ طالقان، محور پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته و محور وازک ـ بلده همچنان مسدود هستند.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: با توجه به ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های منتهی به تهران و بارش باران در برخی جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از ترمزگیری ناگهانی خودداری کنند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.