وزیر آموزش و پرورش از چاپ بخش عمده کتاب‌های سال تحصیلی آینده و اعمال تغییرات در محتوای آموزشی متناسب با تحولات دو سال اخیر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی، در بازدید از مرکز چاپ و نشر کتاب‌های درسی با اشاره به اهمیت تأمین و توزیع به‌موقع کتاب‌های درسی گفت: سال گذشته نزدیک به ۱۶۴ میلیون جلد کتاب درسی در کشور چاپ شد و برای تولید این حجم از کتاب، سالانه بیش از ۳۵ هزار تن کاغذ از کارخانه‌های داخلی خریداری می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه فرایند چاپ کتاب‌های درسی از ابتدای مهر آغاز می‌شود، افزود: بخش عمده کتاب‌های سال تحصیلی آینده تاکنون به چاپ رسیده و پیش‌بینی می‌شود این فرایند تا پیش از عید به پایان برسد.

وی تأمین کاغذ و مواد اولیه در شرایط تحریم و محدودیت‌های وارداتی را از چالش‌های تولید کتاب‌های درسی دانست و از حمایت دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع مورد نیاز این بخش قدردانی کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از تغییر محتوای کتاب‌های درسی با توجه به تحولات دو سال اخیر خبر داد و گفت: بخشی از این تغییرات سال گذشته با انعکاس موضوعاتی همچون جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کتاب‌های درسی اعمال شد و امسال نیز این روند با توجه به ظرفیت‌های موجود ادامه پیدا می‌کند.

وی بازنگری برنامه درسی را از محور‌های اصلی تحول در آموزش و پرورش دانست و افزود: سال گذشته برنامه درسی پایه اول ابتدایی بازنگری و کتاب‌های این پایه بازنویسی شد و امسال نیز تغییر برنامه درسی پایه دوم ابتدایی در دستور کار قرار دارد. بازنگری برنامه‌های درسی سایر دوره‌ها و همچنین تقویت محتوای علوم پایه متناسب با نیاز‌های روز جامعه و دانش‌آموزان نیز دنبال می‌شود.

علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز در این بازدید با اشاره به تغییرات کتاب‌های درسی سال آینده گفت: تغییرات برنامه درسی در پایه سوم ابتدایی و پایه دوازدهم رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش دنبال می‌شود.

وی افزود: تقویت روایت جنگ ۴۰ روزه، مقاومت و ایستادگی مردم ایران از محور‌های محتوایی است که در بازنگری کتاب‌های درسی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین از ادامه بازنگری محتوای آموزشی متناسب با تحولات کشور و نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش از بخش‌های مختلف فرایند چاپ و تولید کتاب‌های درسی و روند آماده‌سازی کتاب‌های سال تحصیلی آینده بازدید کرد.