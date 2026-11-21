استاندار آذربایجان شرقی با صدور پیامی به مناسبت هفته بسیج گفت:هفته بسیج یادآور روحیه ایثار، اخلاص، مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه مردمی است که در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، همبستگی و احساس مسئولیت اجتماعی در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور گام برداشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،متن پیام بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت هفته بسیج به شرح زیر است:

هفته بسیج یادآور روحیه ایثار، اخلاص، مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه مردمی است که در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، همبستگی و احساس مسئولیت اجتماعی در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور گام برداشته‌اند.

بسیج به‌ عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند و برخاسته از متن مردم همواره در عرصه‌های مختلف از دفاع از میهن و پاسداری از امنیت گرفته تا محرومیت‌زدایی، سازندگی، خدمت‌رسانی و کمک به حل مسائل جامعه نقش‌آفرینی کرده است.

امروز نیز در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به وفاق، انسجام ملی و مشارکت همه ظرفیت‌های مردمی نیاز دارد تفکر بسیجی می‌تواند با تقویت روحیه کار و تلاش، مسئولیت‌پذیری و خدمت بی‌منت، زمینه‌ساز عبور از چالش‌ها و شتاب‌بخشی به روند توسعه و پیشرفت باشد.

استان آذربایجان شرقی با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، اقتصادی و اجتماعی همواره از حضور نیرو‌های مردمی و جهادی بهره‌مند بوده است و ما بر این باوریم که استفاده از این ظرفیت‌ها در کنار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر خدمت‌رسانی موثرتر به مردم و تحقق اهداف توسعه‌ای استان را هموار کند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیجی فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان عزیز، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و همه کسانی که با روحیه بسیجی در مسیر خدمت به مردم تلاش می‌کنند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و توفیق روزافزون همگان را در سایه وحدت، همدلی و خدمت صادقانه به مردم از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.