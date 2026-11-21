معاونت بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه استان قم با اجرای طرح شهید احمدی‌روشن، دانش‌آموزان مستعد پایه‌های ششم تا یازدهم را با برگزاری آزمون‌های استاندارد استعداد‌یابی و شبیه‌سازی کنکور و آزمون مدارس تیزهوشان شناسایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این طرح با هدف کشف و پرورش استعداد‌های برتر دانش‌آموزی و فراهم‌کردن زمینه رشد علمی و مهارتی آنان در استان اجرا می‌شود.

طرح نخبه‌پروری شهید احمدی‌روشن با رویکردی تربیتی، اعتقادی، علمی و مهارتی، درصدد پرورش نخبگان و مدیران کارآمد تراز انقلاب اسلامی است.