رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از امضای تفاهم نامه‌ای بین این اداره کل با اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان با هدف توسعه پایدار روستایی و گردشگری کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: همزمان با نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان و با حمایت استاندار، تفاهم‌نامه راهبردی بین سازمان جهاد کشاورزی گیلان و اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان برای استفاده از جاذبه‌های کشاورزی منعقد شد.

وی افزود: این تفاهم‌نامه مشترک با هدف بهره‌مندی از جاذبه‌های کشاورزی، جذب سرمایه‌گذاری پایدار و توسعه گردشگری کشاورزی در ۵ منطقه گیلان به صورت آزمایشی بین این ادارات کل امضاء شد.