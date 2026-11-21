استاندار کرمانشاه گفت: با توجه به پیگیری‌های مستمر، استان کرمانشاه می‌تواند به‌عنوان پایلوت اجرای دستورالعمل مدیریت واحد مرزی به عنوان موضوعی که زمینه‌ساز تسریع در فرآیند تجارت و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مستقر در مرز خواهد شد، انتخاب شود.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،استاندار کرمانشاه از اختصاص سه دستگاه ایکس‌ری آشکارساز کامیونی برای مرز‌های سومار، خسروی و پرویزخان خبر داد وگفت: مقرر شده فراخوان تأمین این تجهیزات به‌زودی منتشر و فرآیند خرید آن در آینده نزدیک انجام شود.

پرویزخان هم اکنون دو دستکاه آشکارساز کامیونی دارد، اما با توجه به حجم بالای تجارت مرزی استان، نیازمند یک دستگاه جدید است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه میزان صادرات ایران به عراق از مرز‌های استان، از ۳۷ درصد در سه سال پیش به ۴۱ درصد در نیمه نخست سال جاری رسیده است، گفت: با توجه به موقعیت راهبردی استان در همسایگی عراق و برخورداری از ۶ گذرگاه رسمی و ظرفیت‌های تجاری، ارتقای تجهیزات گمرک اهمیت ویژه‌ای در تقویت نقش استان در مبادلات منطقه‌ای دارد.

احداث ساختمان اداری گمرک سومار با مدیریت گمرک و رفع موانع ترخیص تجهیزات موردنیاز پروژه فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه نیز از دیگر محور‌های مورد تاکید استاندار کرمانشاه است.

استاندار کرمانشاه افزود: دستورالعمل ساماندهی مبادی مرزی با هدف استقرار مدیریت واحد و هماهنگ در مرز‌ها تدوین شده و گمرک را به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر نهایی در فرآیند‌های گمرکی و مرزی تعیین می‌کند.

با توجه به کمبود نیرو در یگان حفاظت گمرک و نیاز استان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده هر تعداد نیروی مورد نیاز را برای تقویت این بخش تأمین کند.