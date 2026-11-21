کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران : آسمان استان تا فردا یکشنبه صاف و آفتابی همراه با افزایش محسوس دما خواهد بود که در برخی از مناطق استان دمای هوا به ۲۷ درجه سانتیگراد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان تا فردا یکشنبه صاف و آفتابی همراه با افزایش محسوس دما خواهد بود که در برخی از مناطق استان دمای هوا به ۲۷ درجه سانتیگراد می‌رسد.

حمیدی با اشاره به اینکه آسمان استان یکشنبه شب و دوشنبه با افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و وزش باد پیش بینی می‌شود افزود: ارتفاعات استان آسمان غالبا صاف تا نیمه ابری خواهد بود.

به گفته وی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب است.