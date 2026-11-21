اف‌بی‌آی آمریکا و وزارت کشاورزی این کشور، هک شد

اف‌بی‌آی آمریکا و وزارت کشاورزی این کشور، هک شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبگاه اینترنتی شبکه سی ان ان، دو فرد مطلع از تحقیقات اعلام کردند: که اف‌بی‌آی در حال بررسی نفوذ احتمالی به پایگاه داده سراسری اطلاعات کیفری این نهاد است؛ پایگاهی که به‌عنوان حلقه ارتباطی حیاتی میان نیرو‌های مجری قانون در سطوح فدرال، ایالتی و محلی عمل می‌کند.

به گفته این دو منبع، نفوذ هکر‌های احتمالی به «مرکز ملی اطلاعات جرائم» (NCIC)، دومین مورد از این دست حملات سایبری در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.

پیش از این نیز در سپتامبر، اطلاعات شخصی کارکنان این نهاد در یک حمله سایبری به سرقت رفته بود.



همچنین ، به گفته‌ی منابع وزارت کشاورزی امریکا هم روز جمعه ، هدف حمله‌ی هکری قرار گرفته است.

به گفتهٔ منابع آگاه، وزارت کشاورزی آمریکا روز پنج‌شنبه به کارکنان خود اطلاع داد هکر‌ها به سامانه‌ای نفوذ کرده‌اند که برای پرداخت وجوه به کشاورزان به کار می‌رود.

واشنگتن. به گفته‌ی دو مقام پیشین وزارت کشاورزی آمریکا که از این موضوع اطلاع دارند این وزارتخانه هفته‌ی جاری هدف حمله‌ای سایبری قرار گرفت. این حمله نگرانی‌هایی را برانگیخته است از آن رو که هکر‌ها ممکن است به اطلاعات حساس این وزارتخانه که مسئول امنیت مواد غذایی در آمریکاست دسترسی پیدا کرده باشند.