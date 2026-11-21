مدیرکل منابع طبیعی استان تهران از قطع ۸ هزار اصله درخت خشکیده و آفت‌زده در بوستان یاس فاطمی خبر داد و گفت: تاکنون هزار و ۶۰۰ اصله درخت جایگزین شده و کاشت گونه‌های بومی کم‌آب‌بر تا پایان امسال ادامه دارد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رضا بیانی با اشاره به تداوم عملیات نشانه‌گذاری، قطع درختان خشکیده و کاشت درختان جایگزین در پارک‌های جنگلی تهران افزود: پس از پارک‌های چیتگر و سرخه‌حصار، این عملیات در بوستان یاس فاطمی نیز انجام شده است.

او با بیان اینکه درختان قطع‌شده در بوستان یاس فاطمی بر اثر کم‌آبی و آفت‌زدگی خشکیده بودند، اظهار کرد: حدود ۸ هزار اصله درخت در این بوستان قطع شده که تاکنون هزار و ۶۰۰ اصله درخت جایگزین آن‌ها شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران با اشاره به طرح مصوب جایگزینی درختان گفت: گونه‌های بومی و کم‌آب‌بر از جمله زبان‌گنجشک، اقاقیا و بلوط برای کاشت انتخاب شده‌اند و عملیات جایگزینی تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

بیانی همچنین درباره آخرین وضع پارک‌های جنگلی چیتگر و سرخه‌حصار افزود: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان امسال حدود ۶ هزار اصله درخت دیگر در این دو پارک جایگزین می‌شود و تأمین آب مورد نیاز درختان نیز در دستور کار قرار دارد.