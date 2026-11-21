به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد الوندی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر عرضه غیرمجاز حیات‌وحش در معابر اصلی شهر اهواز، نیرو‌های یگان حفاظت اداره‌کل در اسرع وقت به محل اعزام شدند و با همکاری مأموران انتظامی، ۱۴ قطعه بلبل خرما، ۲ بطانه سنجاب ایرانی و ۲ قطعه طرقه چکاوک را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در این عملیات، صورتجلسه مربوطه توسط عوامل انتظامی تنظیم و مدارک فرد متخلف نیز ضبط شد تا موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.

الوندی ادامه داد: پس از بررسی وضعیت پرندگان و با توجه به بالغ بودن و اطمینان از سلامت بلبل‌های خرما، این پرندگان با هماهنگی انجام‌شده در زیستگاه مناسب رهاسازی شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان با تأکید بر ممنوعیت زنده‌گیری و عرضه غیرمجاز حیات‌وحش، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه خریدوفروش یا نگهداری غیرمجاز گونه‌های جانوری، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.