شرکت‌های دولتی با وجود زیان‌دهی و عملکرد نامطلوب، همچنان به مدیران خود پاداش پرداخت می‌کنند؛ موضوعی که بار دیگر مسئله بهره‌وری، شفافیت مالی و نحوه انتصاب مدیران در این شرکت‌ها را به کانون توجه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صداوسیما، ماجرای پرداخت پاداش ۳ میلیارد تومانی به اعضای هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های دولتی در تیرماه ۱۴۰۵، نمونه‌ای از این چالش‌ها بود؛ مبلغی که پس از پیگیری و احضار اعضای هیئت‌مدیره، به شرکت بازگردانده شد. با این حال، بازپس‌گیری این پاداش به معنای حل مسئله اصلی نیست؛ چراکه همچنان این پرسش مطرح است که چرا در برخی شرکت‌های دولتی، حتی در شرایط زیان‌دهی، پاداش و فوق‌العاده مدیریتی پرداخت می‌شود؟

بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، ۱۶۵ شرکت دولتی زیان‌ده هستند و مجموع زیان آنها به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. زیان‌دهی این شرکت‌ها دلایل متفاوتی دارد؛ بخشی ناشی از ناکارآمدی و سوءمدیریت است و بخشی دیگر به تکالیف و تصمیمات تحمیلی نهاد‌های بالادستی بازمی‌گردد.

با این حال، مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌کند شرکت‌های زیان‌ده دولتی در مجموع ۱۰۴ میلیارد تومان به اعضای هیئت‌مدیره خود پاداش پرداخت کرده‌اند؛ پرداخت‌هایی که ضرورت بازنگری در نظام ارزیابی عملکرد و پرداخت به مدیران را نشان می‌دهد.

کارشناسان یکی از ریشه‌های اصلی نابهره‌وری در شرکت‌های دولتی را اداره سیاسی این مجموعه‌ها و فشار‌های بیرونی در فرآیند انتصاب مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره می‌دانند. زمانی که انتخاب مدیران به جای شایستگی و تخصص، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار می‌گیرد، زمینه ناکارآمدی و تضعیف پاسخ‌گویی در شرکت‌ها فراهم می‌شود.

در کنار این مسائل، ضعف شفافیت مالی نیز به یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های دولتی تبدیل شده است. انتشار عمومی اطلاعات مالی این شرکت‌ها که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بر اساس قوانین بودجه انجام می‌شد، از سال ۱۴۰۳ متوقف شده است. همچنین برخی شرکت‌ها اطلاعات دقیق عملکرد خود را ارائه نمی‌کنند و همکاری کافی برای دسترسی به اطلاعات مالی و مدیریتی ندارند.

این در حالی است که بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، مبنای پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های دولتی باید شاخص‌های بهره‌وری باشد و سقف این پاداش نیز نباید از معادل یک ماه حقوق بیشتر شود.

در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب کارگروه بهره‌وری شرکت‌های دولتی، وضعیت عملکرد این مجموعه‌ها را بررسی کرده و گزارش آن را به رئیس‌جمهور ارائه داده است. همچنین تصمیماتی برای اصلاح وضعیت شرکت‌ها اتخاذ شده که قرار است در هفته‌های آینده در دولت مطرح شود.

انتشار شفاف صورت‌های مالی، اصلاح ساختار مدیریتی و پیوند زدن پرداخت پاداش به عملکرد واقعی شرکت‌ها، از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های افزایش بهره‌وری در شرکت‌های دولتی است؛ تا پاداش مدیران نه بر مبنای جایگاه و انتصاب، بلکه متناسب با عملکرد و نتیجه فعالیت آنها پرداخت شود.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صداوسیما