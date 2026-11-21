به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجمین دوره مسابقات کاراته کارگری سبک کیوکوشین به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای جنگ رمضان، با حضور تیم‌های ۸ شهر استان خوزستان به میزبانی شهرستان اندیمشک برگزار شد.

رئیس انجمن کاراته کارگری استان خوزستان گفت: در این رقابت‌ها که با حضور ورزشکارانی از شهر‌های اهواز، اندیمشک، دزفول، گتوند، حمیدیه، مسجدسلیمان، لالی و باغ ملک برگزار گردید، تیم‌ها در قالب مسابقات تیمی به رقابت با یکدیگر پرداختند.

حمیدرضا غفاری افزود: در پایان این دوره از مسابقات، تیم اتحاد اهواز موفق به کسب مقام اول شد، تیم گتوند عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد، و تیم حمیدیه نیز بر سکوی سوم ایستاد.