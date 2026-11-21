رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: پیش‌تر ۳۱ پایگاه اورژانس جاده‌ای در استان داشتیم و ظرف یک‌ سال گذشته پنج پایگاه به آنها اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر روزبه مقدم روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اکنون در استان اردبیل علاوه بر ۳۶ پایگاه فوریت پزشکی جاده ای، ۳۰ پایگاه شهری نیز فعال است.

وی بیان کرد: بر اساس استانداردهای سازمان اورژانس کشور در شاهراه‌های اصلی استان به ازای هر ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر یک پایگاه دایر است و از این نظر کمبودی وجود ندارد.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: در راه‌های فرعی و روستایی که خدمات‌رسانی در آنها جزو رسالت‌های اورژانس است، به ازای هر ۵۰ هزار نفر باید یک پایگاه داشته باشیم؛ البته در برنامه هفتم پیشرفت، سرانه اورژانس آن به ۲۰ هزار نفر کاهش یافته است ولی شرایط کنونی ایجاب نمی‌کند که به آن سمت حرکت کنیم.

مقدم با بیان اینکه آیین‌نامه جدید ۱.۵ سال پیش ابلاغ شده است، عنوان کرد: در حال حاضر اردبیل در مقایسه با سایر استان‌ها شرایط خوبی از این نظر دارد.

وی گفت: همچنین با توجه به شرایط خاص برخی ماموریت‌ها چهار دستگاه موتورلانس در این مدت به ناوگان خودرویی فوریت‌های پزشکی استان اردبیل اضافه شده است.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یادآور شد: با پیگیری رییس دانشگاه علوم پزشکی و حمایت استاندار اردبیل، تفاهم‌نامه خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس برای توسعه و نوسازی ناوگان فوریت‌های پزشکی استان نیز به امضا رسیده است.

مقدم اظهار کرد: رسالت ما ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی لازم بر بالین بیماران در سریع‌ترین زمان ممکن است و اقدام‌های مورد اشاره در همین راستا صورت گرفته است.

بیش از ۱۱۰ دستگاه آمبولانس، پنج دستگاه موتورلانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد برای مدیریت حوادث و ارائه خدمات اورژانسی در استان اردبیل وجود دارد.