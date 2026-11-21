دبیر سومین همایش بین‌المللی الگوی سوم زن مسلمان، از برگزاری این رویداد با رویکردی بین‌المللی و با محوریت «مقاومت و تاب‌آوری زنان» خبر داد و گفت: این همایش با هدف تبیین مبانی نظری الگوی سوم زن مسلمان و بررسی راهکار‌های اجرایی و عملیاتی تحقق آن در عرصه‌های مختلف برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انسیه خزعلی در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، با اشاره به مفهوم الگوی سوم زن مسلمان، اظهار کرد: این الگو، نگاهی متفاوت از رویکرد‌های غربی به زن و همچنین دیدگاه‌های متحجرانه و محدودکننده دارد و زن را عنصری مؤثر و محوری در خانواده و جامعه می‌داند.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل زنان در عرصه خانواده و اجتماع افزود: در الگوی سوم، زنان باید بتوانند ضمن ایفای مسئولیت‌های خانوادگی، حضوری فعال و اثرگذار در عرصه‌های اجتماعی داشته باشند و میان این دو نقش، تعادل و هماهنگی ایجاد کنند.

دبیر سومین همایش بین‌المللی الگوی سوم زن مسلمان، با اشاره به حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و همچنین جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: حضور زنان در میدان‌های مختلف، از جمله همراهی با رزمندگان، پشتیبانی از خانواده شهدا، فعالیت‌های اجتماعی و حمایتگری در فضای مجازی و اجتماعات مردمی، جلوه‌هایی از تحقق این الگو در جامعه است.

خزعلی با اشاره به برگزاری دو دوره پیشین این همایش اظهار کرد: در دوره‌های گذشته موضوعاتی همچون هویت زن مسلمان، مفهوم‌شناسی، مبانی قرآنی و فلسفی، روش‌شناسی ارائه الگوی سوم، تربیت، خانواده، نقش محوری زنان در خانواده و مسائل مرتبط با رسانه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: دستاورد‌های این همایش‌ها عمدتاً در قالب مباحث نظری و مجموعه مقالات علمی ارائه شده و می‌تواند پشتوانه‌ای برای سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی در تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با زنان باشد. با این حال، در دوره جدید تلاش شده است تمرکز بیشتری بر راهکار‌های عملیاتی و متناسب با شرایط جامعه و قوانین موجود صورت گیرد.

دبیر همایش، یکی از محور‌های مهم دوره جدید را بررسی راهکار‌های ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های خانوادگی و اشتغال اجتماعی زنان عنوان کرد و گفت: اصلاح و بازنگری در برخی قوانین، از جمله قوانین حوزه کار و نظام اداری و استخدامی، با هدف فراهم کردن شرایط اشتغال منعطف برای زنان، از موضوعاتی است که در این دوره مورد توجه قرار خواهد گرفت.

خزعلی درباره محور‌های سومین همایش بین‌المللی الگوی سوم زن مسلمان نیز گفت: تبیین مفهوم الگوی سوم در منظومه فکری امام راحل و رهبر شهید، بررسی مبانی قرآنی، روایی و فقهی، هویت زن مسلمان، خودآگاهی و خودباوری، حجاب و زیست عفیفانه از جمله محور‌های اصلی این رویداد است.

وی با اشاره به محور خانواده و تعالی آن افزود: جایگاه زن در نقش همسری و مادری، تعادل میان مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، نقش مردان در تحقق الگوی سوم، ترمیم شکاف نسلی و پیشگیری از آسیب‌های خانواده از جمله موضوعاتی است که در این بخش بررسی می‌شود.

خزعلی همچنین به محور‌های اجتماعی و حکمرانی اشاره کرد و گفت: نقش زنان در تشکل‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، سرمایه اجتماعی، سیاست‌گذاری، مدیریت و تصمیم‌سازی، حقوق زنان و سهم آنان در تحقق تمدن نوین اسلامی از دیگر موضوعات این همایش است.

به گفته وی، اقتصاد خانواده‌محور، اقتصاد مقاومتی، نقش زنان سرپرست خانوار، کارآفرینی بانوان، مشاغل خانگی و فعالیت زنان در اقتصاد خرد و کلان نیز در بخش اقتصادی همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دبیر سومین همایش بین‌المللی الگوی سوم زن مسلمان، علم و فناوری، هوش مصنوعی، رسانه و هنر را از دیگر محور‌های این رویداد برشمرد و اظهار کرد: نقش زنان در تولید و توسعه علم، بهره‌گیری از فرصت‌های هوش مصنوعی برای توانمندسازی زنان، ارتقای سواد هوش مصنوعی در میان دختران و زنان و استفاده از ظرفیت رسانه و هنر برای ترویج الگوی سوم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مطالعات تطبیقی درباره الگوی سوم و الگو‌های فمینیستی، لیبرال و سنتی، آینده‌پژوهی و مطالعات موردی نیز در دستور کار این همایش قرار دارد.

خزعلی، وجه تمایز اصلی دوره سوم را برگزاری آن در سطح بین‌المللی و تمرکز ویژه بر موضوع «مقاومت و تاب‌آوری زنان» دانست و گفت: در این دوره، نقش زنان در مقاومت و ایستادگی، تجربه‌های تاریخی ایران و جهان اسلام، تربیت نسل مقاوم و همچنین تاب‌آوری زنان در شرایط جنگ و بحران از منظر‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی بررسی خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف این است که ضمن تبیین علمی الگوی سوم زن مسلمان، زمینه ارائه راهکار‌های کاربردی و قابل اجرا برای تقویت نقش زنان در خانواده، جامعه، اقتصاد، علم و حکمرانی فراهم شود.