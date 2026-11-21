تشدید نظارت بر فرآیند تولید، بازرسی و توزیع سیلندر‌های گاز مایع با هدف ارتقای ایمنی عمومی، پیشگیری از حوادث احتمالی و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد‌های ملی، در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی استاندارد استان یزد: با توجه به نقش گاز مایع (LPG) در تأمین انرژی بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی و همچنین محدودیت‌های فصلی و افزایش تقاضا، به‌ویژه در روز‌های سرد سال، نظارت بر کیفیت و انطباق سیلندر‌های گاز مایع و تأسیسات سیلندرپرکنی با الزامات استاندارد‌های ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این راستا، کنترل کیفیت سیلندر‌ها در مراحل تولید، انجام آزمون‌های فنی، بازرسی‌های دوره‌ای، ارزیابی وضعیت ظاهری و عملکردی و نظارت بر توزیع و عرضه سیلندر‌های استاندارد، از جمله اقدامات مؤثر در کاهش خطرات ناشی از نشت گاز، خوردگی، فرسودگی و نقص تجهیزات به شمار می‌رود.

همچنین نظارت بر کیفیت شیرآلات و اتصالات، رعایت الزامات فنی در فرآیند شارژ و جلوگیری از عرضه و استفاده از سیلندر‌های معیوب، فرسوده یا فاقد شرایط ایمنی، از محور‌های مهم در مدیریت ایمنی زنجیره تأمین و توزیع گاز مایع است.

تحقق این اهداف، نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان سازمان ملی استاندارد ایران، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تولیدکنندگان، شرکت‌های توزیع گاز مایع، تشکل‌های تخصصی این صنعت و شرکت‌های بازرسی تأییدصلاحیت‌شده است.

سازمان ملی استاندارد ایران با تقویت نظام نظارت، بازرسی و ارزیابی انطباق و تأکید بر رعایت الزامات استاندارد در تمامی مراحل تولید تا مصرف، ارتقای کیفیت تجهیزات، افزایش ایمنی مصرف‌کنندگان و صیانت از سرمایه‌های ملی را دنبال می‌کند.