به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: سیستم تصفیه و فیلتراسیون مدرن شهر سالند یکی از طرح‌های بسیار مهم و مورد پیگیری سازمان بود که خوشبختانه پس از طی مراحل مطالعاتی و تأمین اعتبار، قرارداد آن با مبلغ اولیه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان منعقد شد و با احتساب هزینه‌های نظارت، به‌روزرسانی و تعدیل، کل فرآیند اجرای آن به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

عباس صدریان فر افزود: ظرفیت قبلی فیلتراسیون منطقه تنها ۱۲ لیتر بر ثانیه بود که با اجرای این طرح مدرن، این رقم به حدود ۸۰ تا ۸۴ لیتر بر ثانیه خواهد رسید و نگرانی دیرینه مردم منطقه در حوزه آب شرب برای همیشه مرتفع خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به طرح جامع بلندمدت آبرسانی از رودخانه دز به منطقه، برای تسریع در روند بهره‌برداری از طرح فعلی تصریح کرد: با وجود زمان‌بر بودن پروژه‌های این‌چنینی، به مردم عزیز منطقه قول دادیم که بخش اول این طرح را تا اواسط اردیبهشت‌ماه و پیش از آغاز فصل گرما وارد مدار بهره‌برداری کنیم و کل پروژه نیز تا انتهای شهریورماه (همزمان با هفته دفاع مقدس) به سرانجام نهایی برسد.