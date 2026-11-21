حاج غلامرضا ذاکری رئوف و حاج علی مالکی‌نژاد، دو مداح پیشکسوت اهل قم، در بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه، به عنوان پیرغلامان برتر کشور معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آیین اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی که با حضور رئیس رسانه ملی، مسئولان کشوری و استانی و جمعی از خادمان اهل‌بیت (ع) در ارومیه برگزار شد، از سال‌ها خدمت و مجاهدت حاج غلامرضا ذاکری رئوف، معروف به حاج علیرضا زنگی، و حاج علی مالکی‌نژاد در عرصه مداحی و ترویج فرهنگ عاشورایی تجلیل شد.

این دو ذاکر اهل‌بیت (ع) به عنوان مداحان برتر استان قم در این اجلاس معرفی شدند و لوح تقدیر و تکریم اجلاس را دریافت کردند.

در بخشی از لوح تقدیر این اجلاس، انتخاب آنان به عنوان مداح برتر، نشان‌دهنده توانمندی هنری، تعهد دینی و جایگاه ارزشمندشان در ترویج فرهنگ حسینی و گسترش معارف عاشورایی عنوان شده است.