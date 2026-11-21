دانشگاه پیام نور اعلام کرد: تاریخ آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی سراسری و بر اساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ این دانشگاه امروز آغاز و تا ۷ آذر ادامه دارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه‌ای این دانشگاه آمده؛ پذیرش غیرحضوری، حضوری، مهمان و انتخاب واحد پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از امروز آغاز می شود و تا ۷ آذر ادامه دارد.

این فرآیند شامل مراحل پذیرش غیرحضوری از سامانه reg.pnu.ac.ir و پذیرش حضوری، ثبت درخواست مهمانی و انتخاب واحد است.

از تمامی پذیرفته‌شدگان درخواست می‌شود با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، مراحل پذیرش و ثبت‌نام خود را در مهلت مقرر تکمیل کرده و برای اطلاع از جزئیات، راهنما‌ها و اطلاعیه‌های تکمیلی را از درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور دنبال کنند.

نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون‌های سراسری و دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

بنا به اعلام رضا محمدی؛ رییس سازمان سنجش آموزش کشور، در مجموع ۴۹۶ هزار و ۸۰۶ متقاضی در رشته‌های با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی دوره‌های آموزشی سال ۱۴۰۵، پذیرفته شده‌اند که از این تعداد، حدود ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان زن و حدود ۴۰ درصد مرد هستند.

به گفته محمدهادی امین ناجی؛ رییس دانشگاه پیام نور، حدود ۱۵۰ هزار داوطلب آزمون سراسری امسال، این دانشگاه را به عنوان مقصد تحصیلی خود انتخاب کرده‌اند.