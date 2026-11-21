دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بر اهمیت نقش شورای هماهنگی مراجع دیپلماسی علمی کشور به‌عنوان بستری برای هم‌اندیشی، تعامل و هماهنگی در زمینه همکاری‌های علمی بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستین نشست شورای هماهنگی مراجع دیپلماسی علمی کشور در دوره جدید فعالیت خود، در آبان‌ماه ۱۴۰۵، به میزبانی مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد

حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بر اهمیت نقش شورا به‌عنوان بستری برای هم‌اندیشی، تعامل و هماهنگی در زمینه همکاری‌های علمی بین‌المللی تأکید کرد.

احسان قبول؛ رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، ایجاد مرجعیتی واحد را برای هماهنگی همکاری‌های علمی بین‌المللی مورد تاکید قرار داد.

علیرضا برادران؛ سربازرس آموزشی سازمان بازرسی کل کشور، به ظرفیت اسناد بالادستی برای پشتیبانی از هماهنگی میان نهاد‌های مسئول پرداخت. سیدمهدی ابطحی؛ معاون پژوهشی وزارت علوم، پیامد‌های ناهماهنگی در همکاری‌های بین‌المللی را یادآور شد و محمدحسین آیتی؛ دستیار ویژه وزیر بهداشت و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل این وزارتخانه، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای راهبردی و عملیاتی برای شورا تأکید کرد.

سعید سمنانیان، مشاور وزیر علوم در امور برنامه‌ریزی، پیشنهاد ورود متمرکز شورا به موضوعات مشخص و توسعه همکاری‌های علمی با کشور‌ها و ترتیبات بین‌المللی همچون بریکس را مطرح کرد.

ساماندهی وضعیت دانشجویان بین‌المللی، توسعه همکاری‌های علمی با کشور‌های مختلف، تعاملات بین‌المللی و تسهیل ارتباطات علمی با ایرانیان خارج از کشور، از دیگر محور‌های مورد بحث در این نشست بود.

این شورا که در سال ۱۳۹۴ با هدف ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان نهاد‌های فعال در حوزه همکاری‌های علمی بین‌المللی شکل گرفته بود، پس از وقفه‌ای بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. در پایان نشست نیز بر تداوم جلسات به‌صورت دو ماهه و پیگیری هماهنگ موضوعات توافق شد.