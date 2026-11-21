به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، یدالله رحمانی،استاندار با اشاره به بازدید از طرح های راهسازی شهرستان بویراحمد، از اجرای طرح تعریض محور یاسوج به شیراز در محدوده استان خبر داد و گفت: ۳۳ کیلومتر از این محور در استان قرار دارد.

رحمانی افزود: تعریض این مسیر با هدف تسهیل تردد، کاهش خطرات و حوادث جاده‌ای در دستور کار قرار گرفته و برای اجرای عملیات راهسازی به قطعات متعددی تقسیم شده است که وضعیت اجرایی قطعات محدوده استان مطلوب ارزیابی می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند اجرای طرح بیان کرد: تاکنون ۱۰ کیلومتر از مسیر آماده‌سازی و آسفالت شده و برای تکمیل یک‌ونیم کیلومتر انتهایی، باید مناقصه برگزار و عملیات احداث واریانت، تونل و ایمن‌سازی مسیر اجرا شود.

رحمانی با اشاره به نقش این طرح در دسترسی به سد تنگ‌سرخ اضافه کرد: اجرای این طرح می‌تواند مشکلات دسترسی برخی روستا‌های واقع در محدوده اجرای سد را برطرف کند؛ روستا‌هایی که با اجرای این طرح در مسیر دسترسی با مشکل مواجه می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت ایمن‌سازی محور یاسوج به شیراز اضافه کرد: رانش زمین در این مسیر طی سال‌های گذشته موجب بروز حوادث و مسدود شدن جاده شده است و اجرای اقدامات ایمنی برای جلوگیری از رانش و مخاطرات احتمالی ضرورت دارد.