تیم گلف دختران زیر ۱۸ سال استان یزد با برگزاری آخرین تمرین خود، آماده حضور در مسابقات قهرمانی کشور شد تا نمایندگان آینده‌دار استان با انگیزه و آمادگی کامل در این رقابت‌ها به میدان بروند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی هیئت گلف استان یزد: آخرین جلسه تمرینی تیم گلف دختران زیر ۱۸ سال استان یزد امروز با حضور سید مرتضی سجاد، رئیس هیئت گلف استان و علی صبور، دبیر این هیئت برگزار شد و اعضای تیم ضمن مرور تمرینات و آمادگی‌های فنی، خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور آماده کردند.

تیم اعزامی استان یزد در این رقابت‌ها متشکل از ستیا منتظری، ستایش پورمیرزایی و نیایش پورمیرزایی است و فاطمه زارع نیز مسئولیت سرپرستی این تیم را بر عهده دارد.

هیئت گلف استان یزد با حمایت از استعداد‌های جوان و فراهم‌سازی زمینه حضور آنان در رقابت‌های ملی، امیدوار است نمایندگان استان با نمایش توانمندی‌های خود، حضوری شایسته و افتخارآفرین در این مسابقات داشته باشند.