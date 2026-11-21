به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسینعلی قبادی، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در نشست تعامل محور پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و موسسات پژوهشی با این مرکز، شایسته‌گزینی، عدالت و برابری فرصت‌ها، شفافیت، دقت و اعتبارسنجی، استقلال و سلامت ارزیابی و پاسداری از سرمایه انسانی و آینده دانشگاه را از اجزای منشور جذب دانست.

قبادی با بیان اینکه مرکز جذب اعضای هیئت علمی فعالیتش چندلایه و پیچیده است، افزود: جذب در نگاه کلان، جذب عادلانه هیئت علمی توانمند است و نتیجه‌اش تضمین آینده دانایی در آموزش عالی و اقتدار ایران است.

وی افزود: جذب عضو هیئت علمی، بخش مهم زنجیره ارزش اجتماعی، ارتقای بهره‌وری ملی و سرمایه‌های فکری و معنوی ایران است. این امر یک اقدام راهبردی مهم برای آینده علم و اقتدار کشور و تأمین نیروی متخصص و پشتوانه هویت و ارزش‌های ملی و دینی و نوآوراست.

قبادی نیازمحوری، شایسته‌گزینی، عدالت و برابری فرصت‌ها، شفافیت، دقت و اعتبارسنجی، استقلال و سلامت ارزیابی، سرعت در پاسخگویی، تناسب با مأموریت دانشگاه، حق اطلاع و اعتراض و پاسداری از سرمایه انسانی و آینده دانشگاه را به عنوان اجزای منشور جذب نام برد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، طرح‌های مطالعاتی این مرکز که پشتوانه حرکت صحیح در آینده می‌باشد را شامل: بازنگری، تنقیح و اصلاح آیین نامه‌ها و مقررات جذب، گونه‌شناسی آسیب‌های نظام جذب اعضای هیئت علمی وزارت عتف، شناسایی روش‌ها و اقدامات لازم برای چابک‌سازی جذب و کاهش مدت زمان فرایند، مطالعه تطبیقی فرآیند‌های جذب و استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های خارجی منتخب، بررسی تأثیر جذب اعضای هیئت علمی بر روند مهاجرت متخصصان کشور، شایستگی‌های استاد ایرانی تراز در آموزش عالی ایران؛ ملاک‌ها و نشانگرها، نقد، بررسی و تحلیل مقرارت جذب از منظر اصول و قواعد حاکم بر جذب و آیین رسیدگی اداری به منظور نیل به دستورالعمل جامع جذب و آینده‌نگاری راهبردی نظام جذب: روندپژوهی و سناریونگاری دانست.

وی در پایان سخنان خود، درخصوص انتظارات و درخواست‌های مرکز جذب اعضای هیئت علمی از مؤسسات به بهره‌گیری از ظرفیت و امکان ایجاد شده برای تعامل سازنده و مستمر رئیسان هیئت‌های اجرایی و دبیران جذب با مرکز جذب از قبیل: گروه هم‌اندیشی دبیران جذب در پیام رسان بله، حضور دبیران جذب به همراه کارشناسان در مرکز جذب، اعزام کارشناسان مرکز جذب برای بازدید‌های دوره‌ای و ...، اهتمام ویژه برای جذب نخبگان به منظور جلوگیری از مهاجرت آنان و حرکت به سمت مهاجرت معکوس، دقت و تسریع در بررسی پرونده متقاضیان جذب در موسسات معین، لزوم اخذ مجوز هیئت مرکزی جذب وزارت عتف برای قطع همکاری عضو هیات علمی در موسسات، رعایت زمانبندی مقرر و ارسال بدون نقص پرونده‌های جذب و تبدیل وضعیت در بازه زمانی اعلام شده و پیگیری امور مربوط به پرونده جذب و تبدیل وضعیت از طریق امکانات سامانه مهر رضوی به منظور کاستن از مراجعه حضوری به کارشناسان مرکز جذب اشاره کرد.

گفتنی است در این نشست پیرامون طراحی الگوی جذب ویژه برای موسسات پژوهشی عتف (۵ ساله) و در صورت سرآمد شدن، تمدید ۱۰ ساله؛ برنامه ویژه جذب محققان نامدار ایرانی خارج از کشور بدون محدودیت سنی یا حداکثر ۶۰ سال به صورت ۵ ساله و همچنین تشویق مهاجرت معکوس؛ روزآمدسازی کاربرگ‌های علمی جذب پژوهشگران عتف با تاکید بر توانمندی‌های فناورانه مهارت محور و همچنین تشکیل کارگروهی ویژه زیر نظر معاونت پژوهشی وزارت عتف برای برنامه‌ریزی ویژه جذب اعضای هیئت علمی پژوهشگران با مشارکت نمایندگان پژوهشگاه‌ها و موسسات، نمایندگانی از معاونت آموزشی، معاونت اداری مالی، مرکز جذب اعضای هیئت علمی و مرکز نظارت و ارزیابی، مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.