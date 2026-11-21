به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آسوشیتدپرس، مقام‌های هوانوردی فیلیپین اعلام کردند یک فروند هواپیمای شرکت «ایر نیوگینی» که با ۱۴۶ مسافر و خدمه از هنگ‌کنگ عازم پاپوا گینه نو بود، روز شنبه به دلیل مشاهده نشانه‌هایی از احتمال آتش‌سوزی در یکی از موتورهایش، به‌سلامت در شهری در جنوب فیلیپین فرود اضطراری کرد.

به گفته سازمان هوانوردی کشوری فیلیپین، هیچ گزارشی از مصدومیت ۱۳۷ مسافر و ۹ خدمه این هواپیما دریافت نشده است. سرنشینان پس از تغییر مسیر هواپیما و فرود آن در فرودگاه بین‌المللی داوائو، از طریق سرسره‌های اضطراری هواپیمای بوئینگ ۷۶۷-۳۸۳ئی‌آر تخلیه شدند.

اریک آپولونیو، سخنگوی سازمان هوانوردی کشوری فیلیپین، گفت: خلبان ها به کمک نشانگر‌های کابین خلبان، وجود جرقه یا احتمال آتش‌سوزی در موتور سمت راست هواپیما را تشخیص داده بودند. به گفته او، خلبانان پس از اجرای اقدامات ایمنی، اندکی پس از نیمه‌شب درخواست فرود خارج از برنامه در فرودگاه داوائو را مطرح کردند.