معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: کرمانشاه در حوزه اجرای طرح انسداد چاه‌های غیرمجاز و صیانت از منابع آبی زیرزمینی در سطح کشور پیشتاز است و ابن موفقیت بزرگ حاصل یک تلاش، همراهی و همگرایی جمعی از سوی دستگاه‌های متولی، نیروهای انتظامی و دستگاه‌های نظارتی است.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه،طهماسب نجفی عنوان کرد: خشکسالی‌ها و کاهش میزان بارندگی‌ها در سال‌های اخیر و همچنین برداشت‌های غیرمجاز و بی رویه افراد سودجو از منابع آبی موجب شده اغلب استان‌های کشور با چالش‌های بسیار جدی در حوزه آب‌های سطحی و منابع آب زیرزمینی رو‌به‌رو باشد.

وی تصریح کرد: در استان و به ویژه دشت‌های شرق استان نیز با وضعیت شکننده و ناپایداری در حوزه آب‌های سطحی و زیرزمینی رو‌به‌رو هستیم.

معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی استان در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود که متاسفانه حجم قابل ملاحظه‌ای از آب مصرفی در این حوزه به دلیل فعالیت چاه‌های غیرمجاز و یا اضافه برداشت اتفاق می‌افتد.

وی به برنامه گسترده استان برای انسداد چاه‌های غیرمجاز و کنترل اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: کرمانشاه در زمینه انسداد چاه‌های غیرمجاز یکی از استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود و در سال گذشته تعداد ۱۴۳۸ حلقه چاه غیرمجاز با تلاش دستگاه‌های متولی مسدود شد ه و از ابتدای سال جاری نیز بیش از ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که این سطح از عملکرد بسیار قابل تقدیر است.

مهندس نجفی عنوان کرد: در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت با تلاش‌ها و پیگیری‌های گسترده و مستمر مدیریت ارشد استان و دکتر مصری نماینده محترم کرمانشاه مجوز‌های لازم برای اجرای خط انتقال پساب شهر کرمانشاه به صنایع آب بر استان اخذ شده و این پروژه پس از تامین اعتبار توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سریعا آغاز می‌شود.

وی گفت: با اجرای این طرح عظیم و پایدار، از برداشت سالیانه ۲۸ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی جلوگیری می‌شود که حجم آن به اندازه یک سد بزرگ است.

معاون عمرانی حضور مستمر اساتید دانشگاه رازی را بسترساز ارتقای سطح علمی و پویایی مباحث مطرح‌شده در کارگروه سازگاری توصیف کرد و در ادامه گفت: یکی از عوامل مهم موفقیت طرح انسداد چاه‌های غیرمجاز، مشارکت مردم و به ویژه کشاورزان در این حوزه بوده است. کشاورزان به آثار مخرب چاه‌های غیرمجاز برای منابع آبی منطقه خود واقف هستند و در فرآیند انسداد این چاه‌ها همراهی و حمایت می‌کنند.