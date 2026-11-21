به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، چهارمین مرحله مسابقات آزاد تفنگ بزرگسالان و جوانان به میزبانی زنجان برگزار شد و در پایان رقابت‌ها ابوالفضل نعمتی از آذربایجان‌شرقی با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

همچنین رضا عباسپور دیگر نماینده آذربایجان‌شرقی با ایستادن در جایگاه سوم نشان برنز این رقابت‌ها را کسب کرد تا سهم تیراندازان استان از سکو‌های قهرمانی دو نشان باشد.

پوریا نوروزیان از ایلام نیز عنوان نایب‌ قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.

آذربایجان‌شرقی با دو تیرانداز روی سکو یکی از درخشان‌ترین تیم‌های این رقابت‌ها بود.