آسمان استان قم امروز شنبه ۳۰ آبان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید، پدیده غالب جوی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان قم، با گذشت ساعات روز از سرعت وزش باد کاسته می‌شود و بیشینه دمای هوا به ۲۵ درجه و کمینه دما به ۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

سرعت وزش باد در استان بین ۷ تا ۱۳ متر بر ثانیه و جهت آن از غرب به شرق پیش‌بینی شده است.

بررسی پیش‌بینی‌های هواشناسی بین‌المللی نیز آسمانی عمدتاً صاف و دمای بیشینه نزدیک به ۲۵ درجه را برای قم تأیید می‌کند.