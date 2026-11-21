رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات ارمنستان به رئیس سازمان بازرسی ایران پیشنهاد داد که دو کشور در مقابله با فساد با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی همکاری گسترده‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آرتور پوغوسیان همچنین خواستار تبادل تجربه میان ایران و ارمنستان در شناسایی زودهنگام فساد، ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نهاد‌های دولتی شد.

او گفت که کمیته بازرسی و تحقیقات ارمنستان علاقه‌مند است با فرایند‌های مدیریت دولتی و فعالیت سازمان بازرسی در ایران آشنا شود.

رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات ارمنستان بر "تبادل تجربه درباره اجرای قانون در نظام مدیریت دولتی، شناسایی سازوکار نظارت و رفع تخلفات به ویژه تخلفات مالی و منابع دولتی" هم تاکید کرد.

در این نشست دو جانبه، آقای پوغوسیان خواستار عملی شدن تفاهم مشترک میان دو کشور از سال ۹۵ شد و گفت که "این سند نباید فقط روی کاغذ باشد. "

او گفت: می‌توانیم در یادداشت تفاهمی که پیش از این داشتیم، بازنگری کنیم و زمینه‌های جدید همکاری به ویژه در زمینه فساد در آن مطرح شود.

رئیس کمیته بازرسی و تحقیقات ارمنستان گفت: در حمایت از شهروندان دو کشور، پیشرفت زیادی داشتیم. به دستور من همه موارد مجرمیت شهروندان ایرانی به ویژه پرونده‌های کیفری، تحت نظارت خودم قرار گرفته است.

او تاکید کرد که از همه فعالیت‌های رسمی و قانونی شهروندان و صاحبان اقتصاد ایرانی در ارمنستان حمایت می‌شود.

آرتور پوغوسیان گفت: به محض رسیدن به ارمنستان دستور خواهم داد با سازمان بازرسی ایران ارتباط گرفته شود و طرح جدیدی با توجه به اولویت‌های دو طرف در نظر گرفته خواهد شد.

کمیته بازرسی و تحقیقات ارمنستان، نهاد اصلی مبارزه با فساد و بزرگترین نهاد تحقیقاتی این کشور است.

این کمیته تحقیقات مقدماتی جرائم را انجام می‌دهد و توجه ویژه‌ای به جرائم ویژه، فساد آور و مظاهر مجرمانه در نظام دولتی دارد.

رئیس سازمان بازرسی ایران که میزبان این نشست بود، پیشنهاد برگزاری نشست مشترکی درباره کاربرد فناوری در کشف فساد را ارائه داد.

او همچنین بر "حمایت از حقوق شهروندان و اتباع ایران و ارمنستان، ارتقای سلامت اداری، انتقال تجربیات برای پیشگیری از فساد و فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر تجارت و معاملات" تاکید کرد.

اصغر جهانگیر که پیشنهاد به‌روز کردن تفاهم مشترک دو کشور را داده بود، گفت که زمینه یک تفاهم برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ هم فراهم است.

رئیس سازمان بازرسی از شناسایی ۲۱۴ گلوگاه فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته خبر داد که با پیگیری‌های صورت گرفته بخش زیادی از آنها اصلاح شده است. ما در دستگاه‌های اجرایی مشاهده کردیم که امضا‌های طلایی زمینه‌های فساد را فراهم می‌کند. یا سامانه‌هایی که بدون نظارت می‌توانست زمینه دستکاری و سندسازی را فراهم کند.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه روش‌های بازرسی سنتی دیگر نمی‌تواند زمینه مبارزه با فساد را فراهم کند، گفت: بازرسی هوشمند و حضور هوشمند و به موقع قبل از انجام کار یا حین کار یا پس از انجام کار در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته و این هم نتیجه انتقال تجاربی است که بین دستگاه‌های مختلف داخلی و خارجی با کشور‌های موفق صورت می‌گیرد.