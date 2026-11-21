کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز خلیج فارس و فراساحل غرب استان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، مواج پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: در سطح استان شرایط جوی آرام خواهد بود.

او افزود: دریای عمان و تنگه هرمز کمی مواج و خلیج فارس، فراساحل غربی استان و مناطق جنوبی و غربی جزایر کیش و لاوان با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی، مواج پیش بینی می‌شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر غربی در نظر گرفته شود و شناور‌های تجاری از تردد به استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

او افزود: از لحاظ دمایی تا اواسط هفته، دمای استان تغییر چندانی نخواهد داشت.