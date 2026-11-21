به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، بانوان گردان نانوای شهر خانوک با تلاش و همت والای خود، ۶۰۰ کیلوگرم نان خشک تهیه و برای ارسال به جبهه‌های جنوب آماده کردند.

همچنین در اقدامی ارزشمند، تعداد ۲۰ نفر از بانوان گردان نانوا برای پخت نان گرم خانوکی برای رزمندگان، به مناطق جنوبی اعزام شدند تا در کنار سایر خدمتگزاران، سهمی در پشتیبانی از جبهه‌ها داشته باشند.

این حرکت خودجوش بانوان خانوکی نشان‌دهنده روحیه ایثار، فداکاری و پشتیبانی مردمی از رزمندگان اسلام است.

گردان نانوای شهر خانوک درهشت سال دفاع مقدس نیزهمواره به صورت جهادی با پخت نان برای رزمندگان پای کار بود.