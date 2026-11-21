دبیر رویداد ملی هنر‌های نمایشی «ایران‌دخت» از حضور ۹۳ گروه نمایشی از سراسر کشور در این رویداد خبر داد و گفت: این رویداد با هدف تقویت گروه‌های توانمند بانوان در حوزه هنر‌های نمایشی و با محوریت ایران سرافراز، همبستگی اجتماعی و امیدآفرینی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شعبانی، دبیر رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» و مدیر دفتر تئاتر بانوان حوزه هنری انقلاب اسلامی، با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، درباره اهداف و جزئیات برگزاری این رویداد توضیح داد.

وی با بیان اینکه فراخوان رویداد ملی «ایران‌دخت» از تیرماه منتشر شده است، گفت: این رویداد با موضوع «ایران سرافراز» و با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه برگزار می‌شود.

شعبانی افزود: محتوای آثار این رویداد در محورهایی همچون همبستگی، آیین‌ها و رسوم بومی و ایرانی، فرهنگ فولکلور، ادبیات کهن ایرانی و اسلامی و حمایت از گروه‌های نوظهور تئاتری شکل گرفته است.

دبیر رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایران‌دخت» با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد اظهار کرد: آثار در بخش‌های پرفورمنس، نمایش‌های حرکتی، نمایش‌های صحنه‌ای و نمایش‌های میدانی از سراسر کشور دریافت و پس از ارزیابی و داوری، آثار برگزیده برای حضور در رویداد انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه این رویداد برای نخستین بار به‌صورت ویژه توسط بانوان و برای بانوان برگزار می‌شود، گفت: در مجموع ۹۳ گروه نمایشی از سراسر کشور آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند که نشان‌دهنده استقبال قابل توجه گروه‌های نمایشی بانوان است.

شعبانی، زنان قهرمان و حماسه‌آفرین، نقش بانوان در رویدادهای ملی، جنگ رمضان و همچنین اسطوره‌ها و ادبیات کهن ایرانی و اسلامی را از دیگر موضوعات مورد توجه در تولید آثار این رویداد برشمرد.

وی درباره زمان برگزاری برنامه‌ها نیز گفت: افتتاحیه رویداد سوم آذر برگزار می‌شود و اختتامیه آن نهم آذر خواهد بود. در این فاصله، گروه‌های نمایشی از تهران و استان‌های مختلف کشور آثار خود را در سالن‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی روی صحنه می‌برند.

دبیر رویداد «ایران‌دخت» با دعوت از بانوان برای تماشای این آثار افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت تیوال، بلیت نمایش‌ها را تهیه کنند. اجرای نمایش‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در سالن‌های حوزه هنری برگزار می‌شود و تهیه بلیت مستلزم پرداخت هزینه است.

شعبانی همچنین از اجرای نمایش‌های میدانی در سطح شهر خبر داد و گفت: حدود ۹ اثر برگزیده در بخش نمایش‌های میدانی که در ایام جنگ رمضان اجراهای پرمخاطبی داشتند، در روزهای برگزاری رویداد نیز در میادین شهر اجرا خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه زمان و محل اجرای نمایش‌های میدانی در جدول برنامه‌های رویداد اعلام شده است، افزود: این نمایش‌ها حدود ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می‌شوند و برخلاف اجراهای سالن، عموم مردم، از جمله آقایان، نیز می‌توانند از تماشای آنها بهره‌مند شوند.

مدیر دفتر تئاتر بانوان حوزه هنری انقلاب اسلامی، سازماندهی و تقویت گروه‌های نمایشی بانوان را از اهداف اصلی این رویداد دانست و گفت: بیش از ۳۰۰ گروه نمایشی بانوان در کشور فعالیت می‌کنند و تلاش داریم با برگزاری این رویداد، زمینه تقویت توانمندی‌های هنری و اقتصادی این گروه‌ها را فراهم کنیم.

شعبانی در پایان با تأکید بر اینکه «ایران‌دخت» نباید به یک رویداد مقطعی محدود شود، ابراز امیدواری کرد این برنامه در سال‌های آینده در قالب جشنواره ادامه یابد و آثار برگزیده نیز در جشنواره تئاتر فجر روی صحنه بروند.