به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر کل پزشکی قانونی مازندران تعداد کشته شدگان موتور سوار‌ها در حوادث ترافیکی در شش ماهه سالجاری را ۶۵ نفر (۶۳ نفر مرد و ما بقی زن) در استان مازندران اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد افزایش داشت.

دکتر عباسی با بیان اینکه تعداد ۶۸ درصد از فوت شدگان در محور برون شهریی و راه روستایی و مابقی در محور درون شهری به وقوع پیوست، تصریح کرد: ساری با ۱۴، بابل با ۱۰ و جویبار با ۵ مورد بیشترین و شهرستان‌های بابلسر، بهشهر، سیمرغ و نوشهر هر کدام با تعداد یک نفر کمترین تلفات موتور سوار را دارند.

به گفته وی بر اساس آمار بیشترین فوتی در مرداد ماه با ۱۶ فوتی، تیر ماه با ۱۲ و فروردین با ۱۰ مورد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران خاطر نشان کرد: بیشترین گروه سنی که مرگ موتور سوار‌ها در آن اتفاق افتاده، گروه سنی ۲۱ تا ۳۰ سال با آمار ۱۹ فوتی و گروه سنی کمتر از ۱۰ سال با ۲ فوتی گزارش شده است.

دکتر عباسی با اشاره به اینکه تعداد ۲۳۱ نفر شش ماهه سالجاری در تصادفات رانندگی کشته شدند که ۶۵ درصد آن مربوط به موتور سوار‌ها هست، اضافه کرد: شایعترین علت مرگ موتورسوران در تصادفات، ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن و سپس خونریزی وسیع، صدمات و شکستگی‌های متعدد از عوامل دیگر منجر به مرگ در موتورسواران در شش ماهه ماهه سالجاری بوده که امید می‌رود با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی شاهد کاهش چشمگیر آن باشیم.