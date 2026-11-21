نزدیک به ۶۰۰ کشتی‌گیر خردسال از ۴۵ محله استان فارس، در مرحله استانی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی طرح ملی «نبض محله» که در شیراز برگزار شد، به رقابت پرداختند.

۶۰۰ خردسال کشتی‌گیر، نبض محله‌های فارس را به حرکت درآوردند

۶۰۰ خردسال کشتی‌گیر، نبض محله‌های فارس را به حرکت درآوردند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نزدیک به ۶۰۰ کشتی‌گیر خردسال از ۴۵ محله استان فارس، در مرحله استانی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی طرح ملی «نبض محله» که در شیراز برگزار شد، به رقابت پرداختند.

سعید بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، با اشاره به برگزاری این مسابقات در خانه کشتی شیراز، اظهار داشت: این رقابت‌ها با هدف شناسایی استعداد‌های نوپا و گسترش نشاط اجتماعی در سطح محله‌ها و با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات کشتی استان، پس از مراحل انتخابی در شهرستان‌ها برگزار شد.

وی اف: حضور پرشور خردسالان در دو رشته آزاد و فرنگی، ظرفیت‌های ورزشی محله‌ها را به خوبی به نمایش گذاشت.

بیاری با تأکید بر اهمیت طرح «نبض محله»، این رویداد را فرصتی برای پیوند ورزش با زندگی اجتماعی دانست و افزود: شناسایی استعداد‌ها از دل محله‌ها می‌تواند مسیر پرورش قهرمانان ملی را هموار کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد : این طرح علاوه بر تقویت جسم، زمینه‌ساز آموزش مفاهیمی نظیر نظم، مسئولیت‌پذیری و روحیه پهلوانی در میان نسل آینده است.

در پایان این مسابقات، از برترین‌های محلات تجلیل شد و این تیم‌ها به عنوان نمایندگان استان فارس، خود را برای حضور در مرحله ملی طرح «نبض محله» آماده خواهند کرد.