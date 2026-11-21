پخش زنده
امروز: -
نزدیک به ۶۰۰ کشتیگیر خردسال از ۴۵ محله استان فارس، در مرحله استانی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی طرح ملی «نبض محله» که در شیراز برگزار شد، به رقابت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نزدیک به ۶۰۰ کشتیگیر خردسال از ۴۵ محله استان فارس، در مرحله استانی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی طرح ملی «نبض محله» که در شیراز برگزار شد، به رقابت پرداختند.
سعید بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، با اشاره به برگزاری این مسابقات در خانه کشتی شیراز، اظهار داشت: این رقابتها با هدف شناسایی استعدادهای نوپا و گسترش نشاط اجتماعی در سطح محلهها و با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات کشتی استان، پس از مراحل انتخابی در شهرستانها برگزار شد.
وی اف: حضور پرشور خردسالان در دو رشته آزاد و فرنگی، ظرفیتهای ورزشی محلهها را به خوبی به نمایش گذاشت.
بیاری با تأکید بر اهمیت طرح «نبض محله»، این رویداد را فرصتی برای پیوند ورزش با زندگی اجتماعی دانست و افزود: شناسایی استعدادها از دل محلهها میتواند مسیر پرورش قهرمانان ملی را هموار کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد : این طرح علاوه بر تقویت جسم، زمینهساز آموزش مفاهیمی نظیر نظم، مسئولیتپذیری و روحیه پهلوانی در میان نسل آینده است.
در پایان این مسابقات، از برترینهای محلات تجلیل شد و این تیمها به عنوان نمایندگان استان فارس، خود را برای حضور در مرحله ملی طرح «نبض محله» آماده خواهند کرد.